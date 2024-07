Fiorentina, senti Graziani: "Stupito dal mancato rinnovo di Bonaventura. E avrei tenuto anche Castrovilli"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del mercato della Fiorentina. Quste le sue parole: "Zaniolo? Se la Fiorentina lo ha trattato e non è arrivato, allora non va bene. L'Atalanta, comunque, è molto brava a scegliere i calciatori. Sfiducia sul mercato? Secondo me non è ancora iniziato il vero mercato. A fine Europeo vedremo. Oggi non è come una volta: il mercato dura, in realtà, tutto l'anno, e le trattative sono continue. Mi ha stupito, comunque,, io lo avrei tenuto. Castrovilli? Secondo me il calciatore avrebbe meritato di rimanere. Magari con delle clausole specifiche un altro tentativo l'avrei fatto."

- "Terracciano? La stragrande maggioranza dei tifosi non è molto contenta. Secondo me è un buon portiere, anche se credo che la Fiorentina stia cercando un altro profilo. Passerà molto dall'allenatore. Christensen? Facciamolo valutare a Palladino. Aspettiamo, comunque, a dare giudizi sul mercato della Fiorentina, perché di fatto non è ancora iniziato. Kayode? Sono per non darlo via, ma se ti fanno una proposta indecente ci si deve ragionare"