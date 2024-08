Fiorentina-Venezia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è il quinto match, insieme a Torino-Atalanta, della seconda giornata di Serie A 2024-2025. Il fischio d'inizio è fissato perPer la prima volta si giocherà un match di campionato allo stadio Franchi con i lavori in Curva Fiesole. I viola vengono dal sofferto pareggio contro il Parma e devono dare un segnale dopo la brutta prestazione in Conference. Il Venezia gioca per la seconda volta consecutiva in trasferta dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la LazioFiorentina-Venezia, calcio d'inizio alle ore 18:30 di domenica 25 agosto allo stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà affidata a Luca Farina

Due assenze in casa Fiorentina: quella di Pongracic squalificato e quella di Gudmundsson, ancora alle prese con un problemino al polpaccio. Palladino potrebbe adattare Kayode nei tre dietro. Di Francesco spera di recuperare Pohjanpalo per la gara del Franchi, anche se sarà difficile vederlo in campo dal 1’. Ancora fuori Busio: Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri; Dodò, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Ikoné, Kouamé; Kean. All. Palladino

Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellerstsson; Gytkjaer. All. Di Francesco