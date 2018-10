Riprenderanno domani gli allenamenti della Fiorentina in vista della gara contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, verranno valutate la condizioni di Benassi, uscito infortunato, così come Pioli ritornerà ad analizzare la vittoria contro l’Atalanta. Domenica prossima si gioca a Roma, qualche cambio rispetto all’ultima gara potrebbe anche esserci. Laurini, Dabo e Mirallas sperano in un posto da titolari.