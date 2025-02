Fiorentina-Zaniolo si fa: i dettagli, le cifre e la formula. Come cambia ora l'attacco dei viola

Tutto fatto, Nicolòsarà presto un nuovo giocatore della. Chiuso il prestito, il giocatore di proprietà delsi appresta a tornare alla Viola dove pure aveva militato nelle giovanili. Il classe 1999 non ha trovato fortune con la Dea: troppoil suo impiego, qualchedi troppo e un click che non è mai scattato con l’ambiente hanno fatto sì che, dopo sei mesi in nerazzurro, l’ex Roma rifacesse leL’operazione prevede unZaniolo chiude con l’Atalanta dopo 23 presenze stagionali, 563 minuti in campo, 3 gol e 3 assist. Turchi e toscani stanno procedendo con lopropedeutico all’annuncio dell’ufficialità del trasferimento.

Nella seconda parte di stagione dunque Zaniolo sarà agli ordini die si giocherà un posto nell’affollato reparto offensivo della Fiorentina. Proverà a contendere un posto ae a servire assist preziosi al suo ex compagno e amico. Potrà essere inoltre schierato in Conference League competizione che ha già vinto, con un suo gol in finale, quando vestiva la maglia della