Gabigol, nuovo attaccante del Flamengo, posta una foto su Instagram in vista della nuova avventura brasiliana: "Il Flamengo è davvero un club enorme. Non ho ancora giocato e l'ho già sentito. Stavamo guardando la partita (contro l'Ajax, ndr) e c'era ragazzo che piangeva. Spero di poter restituire tutto l'affetto, che possa essere un anno felice per me e il club. Per me è difficile spiegare questo mio rapido attaccamento".