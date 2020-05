Un amore nato all’ombra della terra rossa e della racchetta, tra uno smash ed una volée. La storia tra Fabio Fognini e Flavia Pennetta è sicuramente una delle più felici nel mondo dello sport e non solo. I due, che si sono sposati l’11 giugno 2016, hanno conseguito sia vittore in ambito tennistico, sia che in quello privato. Oltre al felice matrimonio, arrivato dopo il ritiro dall’attività della Pennetta (nel 2015), il 19 maggio 2017 è nato anche il loro primogenito Federico, mentre lo scorso 23 dicembre 2019 la famiglia si è allargata ancora di più con l’arrivo della piccola Farah. Ma Fabio e Flavia, però, potrebbero presto ingrandire il cerchio famigliare. O almeno ne sono convinti i quotisti. I betting analyst, riferisce Agipronews, quotano a 3,00 la possibile nascita di un nuovo figlio per la coppia Pennetta-Fognini, entro il 31 dicembre 2021. Indifferente, in termini di quote, il sesso del possibile nuovo nascituro. Sia l’opzione “maschio”, che l’opzione “femmina” sono in lavagna a 1,85.