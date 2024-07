Fonseca 'punge' Pioli: "Per vincere serve difendere diversamente dallo scorso anno. Pulisic può fare il 10"

L’allenatore del Milanha preso la parola in, alla vigilia della prima sfida di prestigio, in terra statunitense, contro ilallenato da Pep Guardiola. La squadra rossonera, che nella prima uscita stagionale ha pareggiato per 1-1 sul campo del Rapid Vienna, affronterà successivamente il Real Madrid (1° agosto, 2.30 ora italiana) e chiuderà la tournée contro il Barcellona (7 agosto, 1.30). La prima missione di Fonseca è quella di vedere progressi dal punto di vista della condizione atletica e dei princìpi di gioco che sta cercando di trasmettere da un paio di settimane.”, ha esordito l’allenatore portoghese. Che si è successivamente soffermato sull’importanza di avere una squadra più equilibrata dello scorso anno, mandando indirettamente un messaggio a distanza al suo predecessore Stefano Pioli: "".Nelle scorse ore, il Milan e Fonseca hanno accolto a New York i nazionali americani Yunus Musah e, che hanno terminato il periodo di vacanze concesso dopo la conclusione della Copa America con la loro nazionale. In particolare, il nuovo tecnico rossonero si è soffermato sull’importanza a livello tecnico dell’ex giocatore del Chelsea e ha dato un indizio su quella che potrebbe essere una variazione di ruolo rispetto alla precedente stagione, giocata con Pioli da attaccante esterno a destra. "Pulisic, anche se in quella posizione abbiamo anche Loftus-Cheek", ha precisato Fonseca.