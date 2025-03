Fonseca, maxi-stangata dalla Ligue 1: 9 mesi di squalifica fino al 30 novembre per il faccia a faccia con l'arbitro Millot

Le immagini del suo faccia a faccia contro l'arbitronel finale di Lione-Brestall'ex-allenatore del Milan e oggi sulla panchina dell'OL,. L'organo disciplinare della Ligue 1 si è pronunciato nella serata di oggi mercoledì 5 marzo comminando una maxi-squalifica fino al 30 novembre 2025 all'allenatore portoghese.Fonseca aveva reagito in malo modo andando, il quale stava andando al var per rivedere al monitor un potenziale rigore contro la formazione del Lione (poi non concesso). Millot ha immediatamente estratto il cartellino rosso, ma Fonseca ha reagito portandosi allo scontro con l'arbitro.

La commissione disciplinare della LFP ha confermato di aver sanzionato Fonseca con una