Paulo Fonseca ha salutato Roma con una passeggiata al Colosseo sabato pomeriggio, da solo, poche ore prima dell’ultima partita da allenatore giallorosso. Poco prima aveva rilasciato un'intervista a Sky: “Mourinho è un grande allenatore e gli auguro tanto successo qui anche perché la Roma non vince da tanto. Con José ci siamo scambiati un messaggio, ha avuto parole di onestà. La mia eleganza? Io sono così, non posso fare finta di essere diverso, per me è un pregio, una cosa molto importante". Per Fonseca invece è ancora presto per parlare di futuro. Un addio iniziato con il congedo di un’altra figura: “Il momento più difficile è stato quando il ds Petrachi se n’è andato. Sono rimasto da solo a gestire tutto con nuova società. Con Pinto ho un buon rapporto e ho sempre sentito la fiducia del presidente. Ma prima, quando ero solo con la squadra, quello è stato un problema. Dzeko? Ci sono stati problemi, ma poi si è tutto risolto".