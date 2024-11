Sampdoria, ritiro ad oltranza. Primavera, annullato il riposo. Salta il mister delle women

Lacontinua il suo periodo di ritiro forzato a seguito di una serie di risultati negativi che hanno messo in crisi la squadra. La decisione è stata presa dal presidente Matteo Manfredi, d’accordo con l’amministratore delegato Messina e il direttore sportivo Nicola Accardi, nella speranza di stimolare una reazione all’interno del gruppo. La prima squadra infatti, dopo aver vistoche era stato inizialmente previsto, ha ricevuto la notizia del ritiro forzato. Ogni sera dopo gli allenamenti i giocatori faranno ritorno all'AC Hotel di Genova. Ieri il gruppo ha svolto la sessione di allenamento nel pomeriggio e, al momento, non è stata stabilita una data di conclusione per il ritiro. La squadra teoricamente potrebbe restare in ritiro fino al prossimo impegno contro il Palermo, anche se si prevede di concedere almeno un giorno di riposo prima del match.

Non è solo la prima squadra a soffrire in questo periodo complesso per la Sampdoria. Anche la formazioneè in difficoltà, come dimostra l’annullamento del giorno di riposo dopo l’ultima sconfitta, che ha fatto scendere i giovani blucerchiati in fondo alla classifica. La squadra guidata da mister Lupi si è allenata ieri presso il centro sportivo dei Tre Campanili a Bogliasco, ma la posizione del tecnico è ora a, con la dirigenza che starebbe valutando la sua permanenza in panchina.La situazione critica della Sampdoria si riflette anche nel settore femminile. Leinfatti, stanno vivendo un momento delicato dopo l’ennesima sconfitta, che ha portato all’esonero dell’allenatore Davide. Il presidente Manfredi è attivamente alla ricerca di un sostituto, con l’obiettivo di portare nuova energia alla squadra e tentare di risalire la classifica.