Una vecchia stella dell’Atletico Madrid, Diego Forlan, ha parlato a Marca della situazione che coinvolge Joao Felix, indicandogli la strada più corretta per il suo futuro: “Joao Felix è davvero un buon giocatore, è giovane ed ha molta qualità. Sì, lo hanno pagato molto e non sta giocando come sperava la dirigenza ma è comunque ancora giovane. Arrivano sempre più notizie che parlano della possibilità che vada via dell’Atletico. Se se ne va, potrebbe addirittura migliorare il suo attuale rendimento. Io la penso così. Per esempio, pensate a Philippe Coutinho. Giocava poco nell’Inter e quando si trasferì a Liverpool migliorò moltissimo”.