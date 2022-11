Joao Felix, in gol nella gara d'esordio del Portogallo ai Mondiali, contro il Ghana, ha parlato nel post partita: "Nel primo tempo erano più organizzati, in difesa, con una linea da cinque e un'altra da quattro, e quando incontri una squadra veloce e aggressiva è difficile inserirsi. Abbiamo avuto occasioni e loro no, abbiamo controllato completamente il gioco. Pur non avendo segnato stavamo dominando. Atletico? Certo è una sensazione di sollievo, per tutto quello che è successo, ma io faccio il mio lavoro, cerco sempre di aiutare il mio club e la Nazionale".