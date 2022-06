Rino Foschi conosce bene Paulo Dybala per averli avuto al Palermo. E ne parla così a TmwRadio: “Io credo che sia un giocatore di prospettiva importante ma ancora non completo. Non ha fatto quel salto che potesse pensare di potergli dare certe cifre. E' stato discontinuo e ancora non è un leader nel suo ruolo. Può diventarlo. Per questo uno ci pensa sopra a lui e lo ha fatto la Juventus”.