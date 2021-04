Ci sono un ostacolo e un rivale pericoloso sulla strada fra la Juventus e Ousmane Dembelé, 23enne attaccante francese del Barcellona per il quale si ipotizza uno scambio (tecnico e di plusvalenze) con Paulo Dybala. L'ostacolo risponde al nome di Ronald Koeman, allenatore olandese del Barça, che vorrebbe trattenere Dembelé in blaugrana, mentre il rivale, agguerrito, è il Manchester United, come conferma Metro.