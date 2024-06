Francia, allarme Mbappé: potrebbe tornare in campo solo agli ottavi

AFP via Getty Images

resta in enorme apprensione per. L'attaccante e stella della nazionale transalpina ha rimediato una brutta frattura al naso nel corso del secondo tempo della gara poi vinta di misura contro l'Austria. Immediatamente soccorso in campo, il francese è stato trasportato all'ospedale di Dusseldorf per gli esami di rito che però hanno evidenziato laMbappé potrà giocare indossando una mascherina protettiva per tornare in campo e il caso Osimhen testimonia che tutto è possibile. I primi passi di questo programma riabilititativo saranno però di un totale riposo. Mbappé, riporta RMC

Ed è questo il problema più importante perchéDi fatto è certa la sua assenza contro l'Olanda nella seconda gara del torneo, ma in base a come procederà il percorso riabilitativo la data di rientro potrebbe slittare addirittura agli eventuali ottavi di finale.