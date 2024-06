Francia-Belgio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Francia-Belgio

Data: lunedì 1° luglio 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00

Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go, NOW

(lunedì 1° luglio 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024. I francesi, dopo non aver pienamente confermato le sensazioni della vigilia di questa manifestazione, affrontano i Diavoli Rossi, la cui generazione è all’ultima grande occasione per centrare la gloria.

Francia-Belgio viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni; Dembélé, Griezmann, Barcola; Mbappé. CT DeschampsCasteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Carrasco; Lukaku. CT Tedesco