Francia, Saliba dimenticato allo stadio di Dortmund

AFP via Getty Images

. Il 23enne difensore dell'Arsenal è rimasto da solo al Westfalenstadion di Dortmund dopo la partita pareggiata 1-1 ieri con la Polonia. Saliba è stato sorteggiato per ile, una volta concluso, ha realizzato che i suoi compagni di squadra non l'hanno aspettato. Infatti nel frattempo la nazionale francese aveva già lasciato lo stadio in pullman per tornare in hotel. Così il giocatore (classe 2001 ex Marsiglia, Nizza e Saint-Étienne) è stato accompagnato in albergo da alcuni componenti dello staff della Francia.

- Saliba ha giocato tutte le tre partite del gruppo D: la prima vinta 1-0 contro l'Austria, la seconda pareggiata 0-0 con l'Olanda e la terza pareggiata 1-1 con la Polonia. Con 4 punti la Francia si è qualificata come seconda in classifica agli ottavi di finale e giocherà contro il Belgio lunedì 1° luglio a Dusseldorf con calcio d'inizio alle ore 18.