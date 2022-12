Hugo Lloris, portiere della Francia, ha parlato a TF1 dopo il successo contro l'Inghilterra: "Conosco molto bene Kane. Sono felice per il passaggio del turno ma con tutta onestà mi dispiace vedere un compagno di squadra in lacrime per l'eliminazione; provo grande rispetto nei suoi confronti. Contro il Marocco ci aspetterà una partita difficile: troveremo una squadra forte sui calci piazzati e nelle ripartenze".