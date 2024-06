Getty Images

Fresneda in Serie A: c'è una nuova pretendente

31 minuti fa



Ivan Fresneda potrebbe approdare in Italia, questa volta davvero. Il terzino destro è stato a lungo un obiettivo del Milan ma poi ha preferito lo Sporting. In Portogallo però non ha trovato fortuna: lo spagnolo ha chiuso la stagione con appena 290 minuti, in 11 partite. Ha sì un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 80 milioni di euro ma tanta voglia di rimettersi in gioco.



Secondo A Bola, la Roma ha messo il 19enne nel mirino, dopo averlo seguito già dai tempi del Valladolid. I portoghesi l'hanno comprato per 9 milioni di euro e ora vogliono rientrare della spesa fatta.