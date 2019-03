Marco Baroni, allenatore del Frosinone, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal: "Viviani? Al di là del dente avvelenato sta bene e penso possa essere della partita. Ritiro? Lo avevamo programmato per non lasciare niente di intentato e preparare al meglio queste tre partite. Abbiamo lavorato e siamo stati insieme".



SU DIONISI - "Migliora sempre più nella condizione atletica, ad Empoli nei minuti che è stato in campo ha dimostrato di star bene. Gori credo sarà pronto per Firenze, in settimana abbiamo recuperato Pinamonti e Ghiglione".



SULL'AMBIENTE - "Ho sentito tanti tifosi che ci credono e noi ci crediamo più di loro. Tutto passa dalle prestazioni e dai punti. Dobbiamo fare una partita di rigore dando tutto dal punto di vista fisico e mentale. Due gare in casa? Penso alla prima, perché è la più importante. Penseremo poi alla prossima gara. Quello che vogliamo è batterci fino alla fine credendo nei nostri mezzi. Pensare molto è un problema, bisogna andare in campo e accettare la sfida".