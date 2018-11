Camillo Ciano, esterno offensivo del Frosinone, parla a la Gazzetta dello Sport del suo inizio di stagione, partendo dal rapporto con Joel Campbell: “Trovo Joel un grande giocatore con cui mi intendo ormai a occhi chiusi, crea sempre la superiorità. L’ultimo gol su punizione l’ho segnato al Parma in B la scorsa stagione, adesso voglio ripetermi in A: dal Parma a Parma, suona anche bene. Soprattutto ora che il Frosinone si è sbloccato. Forse ho capito davvero di poter giocare in A la scorsa stagione in virtù di tutte le nostre vittorie di fila, mentre il tecnico che mi ha cambiato è stato Drago al Crotone: mi ha fatto capire che il trequartista devi farlo muovendoti e attaccando gli spazi. E con Ciofani, che tiene palla e te la scarica, è molto più facile. E poi ho sempre ammirato Quagliarella, un grande esempio”.