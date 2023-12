Prima del match contro il Milan, Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha dichiarato a Sky Sport: "L'aiuto dei tifosi in casa è fondamentale, ma anche in trasferta abbiamo fatto buone prestazione raccogliendo meno di quello che avremmo meritato. Speriamo di fare bene stasera contro una grande squadra".



I GIOVANI - "Ho cercato di mettere in campo la miglior formazione per questa partita. Ai ragazzi serve giocare partite importanti in stadi come San Siro".



IBRAHIMOVIC - "E' un ragazzo di ottime prospettive. A livello di caratteristiche non centra nulla con Zlatan. Facciamolo crescere e maturare".