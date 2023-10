, allenatore del Frosinone, ha rilasciato un'intervista a DAZN al termine della sfida contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni:“Reinier è brasiliano, deve avere buon gusto nella qualità del calcio. Sono contento, si è messo subito a disposizione. Ha lavorato duramente e ha dimostrato che l’opportunità può capitare a tutti. Lui ha sfruttato l’occasione al meglio. Sono felice per il suo gol. Mi auguro che arrivino ancora gol di giocatori giovani che sono arrivati adesso Sorrideva perché aveva fatto gol. La gioia però finisce lì. I ragazzi devono capire che le partite durano cento minuti adesso. Abbiamo rischiato e infatti abbiamo preso gol nel finale. Reinier non deve mollare e stare sul pezzo fino alla fine”.“Sicuramente avere giocatori con la mente pulita aiuta ma anche gli altri meno giovani si sono messi a disposizione. Avere un gruppo giovane è un aiuto maggiore per come ragiono io"."Questo Frosinone deve avere personalità e carattere. Non possiamo farne a meno per fare un campionato così in Serie A e puntare alla salvezza. Battiamo molto in allenamento sul restare attaccati al risultato”.“Ben venga questo difficile. Ho sofferto tanto negli ultimi tempi, lavorando tanto e portando a casa poco. Mi tengo stretto questa squadra. Voglio fare i complimenti alla tifoseria. Penso che sia lo spot più bello per il calcio. C’è tanto entusiasmo ed è bello vedere la gente sorridere allo stadio. I tifosi sono il dodicesimo uomo in più. Anche con Roma e Napoli ci hanno sostenuto fino alla fine. I ragazzi devono fare un uso positivo di questa situazione qua”.