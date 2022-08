Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, commenta a Mediaset il ko con il Monza in Coppa Italia: "Abbiamo fatto una grande prestazione, siamo stati bravi a rimetterci in partita dopo un passivo di 2-0 molto pesante. Dobbiamo essere bravi a capire che le ingenuità a questi livelli si pagano, dobbiamo lavorarci sopra e pensare alle prossime gare. Dobbiamo ancora lavorare, siamo una squadra molto giovane, i ragazzi sono stati coraggiosi. Abbiamo creato i presupposti per fare gol, credo che la partita di oggi sia un punto di partenza per arrivare al meglio in campionato, sicuramente dobbiamo crescere. Situazioni in area di rigore? Ci sono state delle ingenuità, abbiamo tanti giocatori nuovi, dobbiamo prepararci per un campionato pieno di insidie. Cercheremo di farci trovare pronti".