Frosinone: il Napoli apre al prestito di Zerbin. Attesa per Zortea, pressing Cremonese su Caso

Roberto De Luca

Una missione salvezza da centrare e voglia di garantire continuità al positivo rendimento avuto finora. Il Frosinone ha le idee chiare sotto ogni aspetto, mercato incluso con mirati obiettivi attentamente individuati dall’area tecnica. Ufficializzati gli arrivi di Farès Ghedjemis e Kevin Bonifazi, la dirigenza giallazzurra monitora attentamente anche profili che conducono ad altre zone del rettangolo verde. In particolare, l’urgenza è legata soprattutto a due ruoli ben precisi: un terzino e un esterno. Ogni riferimento conduce ai nomi di Nadir Zortea ed Alessio Zerbin.



Per quel che riguarda il primo, il sodalizio ciociaro ha compiuto tutti i passi necessari per avvicinare la fumata bianca. L’accordo col giocatore è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo e si resta in attesa della decisione definitiva da parte dell’Atalanta. La situazione infortuni vigente in casa nerazzurra sulla batteria di esterni, chiaramente, ha rallentato l’operazione. Ad ogni modo, dalle parti di viale Olimpia filtra fiducia in merito ad un esito positivo dell’affare. Tra l’altro, ieri mattina lo stesso direttore dell’area tecnica del Leone, Guido Angelozzi, si è così espresso proprio sul potenziale approdo all’ombra del Campanile del terzino classe ’99: «Loro (l’Atalanta, ndr) stanno riflettendo, non possiamo mettere fretta alle persone. Vediamo che succede. Il ragazzo ha dato la sua disponibilità».



Lo stesso discorso va effettuato per il ritorno di Zerbin, con una piccola ma sostanziale differenza. Il Napoli, infatti, ha finalmente aperto all’ipotesi di poter mandare in prestito l’ala novarese al Frosinone. Un affare su cui il club presieduto da Maurizio Stirpe sta lavorando ormai da diverse settimane e che, pian piano, si sta indirizzando verso un epilogo positivo. Per il via libera definitivo, però, è necessario un movimento in entrata dei partenopei. E lungo questa prospettiva va inquadrato il forte inserimento su Cyril Ngonge, esterno offensivo classe 2000 di proprietà dell’Hellas Verona. «Ci piace come giocatore ma non dipende solo da noi. Stiamo guardando lui ma anche altri perché se poi Zerbin non arriva non possiamo rimanere fermi», ha detto Angelozzi a margine della conferenza stampa di presentazione di Bonifazi.



Sulle uscite, invece, i calciatori più chiacchierati sono tre. Partendo da Giuseppe Caso, va evidenziato il forte pressing messo in atto dalla Cremonese. I colloqui tra le parti stanno proseguendo con l’auspicio, sponda grigiorossa, di convincere presto il 25enne di Torre Annunziata ad accettare il trasferimento. Dialoghi comunque slegati – almeno ad oggi – dal discorso David Okereke, attaccante che piace al Leone. Stando alle ultime informazioni raccolte, infatti, non sembra prendere quota l’ipotesi di uno scambio tra i due giocatori. Sul fronte Jaime Báez, zero novità. Il Bari resta alla finestra e attende informazioni più dettagliate sull’entità dell’infortunio accusato dall’uruguaiano in occasione della sfida di campionato contro la Juventus (domani sera prossima avversaria di Coppa Italia nei quarti di finale, ndr). I tempi di recupero, in tal senso, si ritaglieranno un ruolo fondamentale. L’ex Cosenza, lo ricordiamo, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e difficilmente rinnoverà. Resta sul piede di partenza, infine, Soufiane Bidaoui. Al di là di qualche timido approccio esplorativo dalla Serie B, non si segnalano particolari sviluppi.