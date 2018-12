Frosinone - Cagliari 1-1



Sportiello 6.5: Spendere ancora parole di esaltazione per lui risulta arduo. Trasforma in sospiri di sollievi pure preoccupanti pericoli.



Goldaniga 6: lo consigliamo per il Fantacalcio. Poca spettacolarità, ma il suo compito lo esegue perennemente in tranquillità.



Ariaudo 6.5: Gioca sostazialmente alla Bonucci, con appoggi e verticalizzazioni sempre precise. Prestazione davvero positiva.



Capuano 6: duello arduo con Pavoletti superato con voti apprezzabili. Sempre ordinato e mai in affanno anche con la sfera tra i piedi.



Zampano 7.5: un motorino costante oggi. Forse la sua migliore prestazione da quando veste i colori canarini. Impacchetta pure il regalo per il goal di Cassata.



Chibsah 6: il cane da tartufo del Frosinone. Lui e Maiello sanno cosa fare e, soprattutto, sanno cosa vuole il mister. Cattivo ma indispensabile.



Maiello 6: dirige i tempi della squadra con particolare lucidità, approfittando di una certa libertà d'azione concessa dagli avversari.



(dal 40' s.t. Ciano s.v.)



Cassata 7: sopraffino e talentuoso per la veste del trequartista. Insacca il vantaggio con un morbido destro su assist di Zampano.



(dal 24' s.t. Crisetig 6: staziona dinanzi alla linea difensiva. Pratico ed essenziale nel traffico a centrocampo).



Ciofani 6.5: primeggia nella lotta dei centrimetri. Cera ma non trova una rete meritata. Cragno vola sulle sue incornate.



Campbell 7: sta esplodendo nel momento più importante della stagione. Meglio così, perché fare i fenomeni ad agosto serve a poco.



(dal 24' s.t. Pinamonti 6: il suo ingresso stavolta non dona gioia nel finale come contro la Fiorentina. Bravo nella lotta contro la retroguardia ospite).







All. Longo 7: la barba cresciuta è sintomo di maturità. Elemento ora reale e dimostrato sul campo. La perseveranza è il suo marchio di fabbrica. Freschezza atletica e maggiore consapevolezza hanno portato i suoi ragazzi a livelli ottimali. Oggi però serviva il successo.