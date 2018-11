Moreno Longo, allenatore del Frosinone, parla a Radio Rai dopo il pareggio con il Parma: "Con quanti rimpianti torniamo a casa? Andiamo via senza rimpianti e con entusiasmo. Portiamo via un punto da un campo difficile per tutti ed il terzo risultato utile consecutivo. Non subiamo gol da due partite. Dobbiamo guardare anche questi micro obiettivi che ci siamo prefissati. Sicuramente potevamo costruire qualche occasione in più. Abbiamo avuto una grande palla gol con Vloet, dove Sepe ci ha impedito di vincere la partita. Per una questione di spazi e tattica sapevamo che venendo qui dovevamo far fare la partita la Parma, visto che non è tra le sue caratteristiche. Amano ripartire, amano il contropiede e lo sfruttano con giocatori come Gervinho, Siligardi ed anche Ceravolo. L'avevamo preparata così. Rimasti in 10 è cambiato lo spartito tattico, non c'erano spazi perché si sono ben difesi, ma siamo stati bravi a non concedere nulla creando delle occasioni importanti per vincere la partita; faccio i complimenti ai ragazzi".