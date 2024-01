Frosinone-Monza, problemi tecnici al Var: lo 0-2 confermato con una telefonata a bordocampo

Redazione CM

Problemi tecnici durante il primo tempo di Frosinone-Monza, 19ª giornata di Serie A. Come riferito in telecronaca da Dazn, in sala VAR si sono accorti di un malfunzionamento al 30' della prima frazione: gioco interrotto per provare a risolvere il problema ma niente da fare, le due squadre sono state avvisate dell'inconveniente e la gara è ripresa senza poter utilizzare il VAR.



Al 43' il gol dello 0-2 del Monza (realizzato da Valentin Carboni) e per confermarlo, non funzionando il collegamento col VAR via cuffia, il quarto ufficiale si è servito di un telefono: come riferisce Sportface, Marinelli ha sfruttato un device utilizzato da un uomo a bordocampo (probabilmente della Procura Figc) che ha parlato con il VAR e ricevuto la conferma della regolarità della rete.