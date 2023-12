Il calciomercato deve ancora aprire ufficialmente, ma le squadre sono già al lavoro per rinforzarsi in vista di gennaio. Con il campionato che non si ferma, la necessità di avere nuovi giocatori in fretta diventa ancora più impellente. Lo sa bene il Frosinone, che si è attivato da subito per andare a sostituire i giocatori che si sono infortunati e che Eusebio Di Francesco non avrà a disposizione nei prossimi mesi. Già chiuse due trattative, quella per Dean Huijsen con la Juventus e quella per Nadir Zortea con l'Atalanta, l'obiettivo ora è provare a rinforzare anche l'attacco...