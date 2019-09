Parallelamente alla chiusura del mercato, a Genova c'è un altro evento che suscita la curiosità e l'interesse dei tifosi della Sampdoria. E' l'evento benefico che vede protagonista l'ex bomber blucerchiato Gianluca Vialli, protagonista sul campo da golf in una manifestazione sponsorizzata dalla Erg e organizzata dalla 'fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport'.



Sul green, in qualità di principale sponsor dell'evento, anche l'ex presidente blucerchiato e numero uno di Erg Edoardo Garrone, che ha brevemente commentato la vicenda della cessione societaria; "​Io posso solo fare una raccomandazione a chi sta trattando la vendita e l'acquisto della Sampdoria" ha detto l'imprenditore. "Fate in fretta, perché so che queste situazioni influiscono sulla società e sulla squadra".



Bocca cucita invece per Vialli, che si è trincerato dietro ad un sorriso e ad un 'no comment'. Il bomber però si è reso protagonista con Panucci di un divertente siparietto. L'ex difensore della Roma, notando la mazza di Vialli (blucerchiata e con il simbolo del 'baciccia', ndr) ha ironizzato: "​Ma la mazza da golf con i colori della Sampdoria te l'ha regalata Ferrero?". Piuttosto divertita la risposta di Vialli: "Lui non regala nulla..." ha replicato l'indimenticabile bomber dello Scudetto.



Vialli durante l'incontro di golf si è schierato in squadra con Garrone e la moglie, Anna Pettene. E agli interrogativi sul futuro della società, ha risposto così: "Io sorrido sempre e sono felice di poter fare qualcosa, in giornate come queste, per aiutare gli altri" riporta Primocanale. "E' quello che Aristotele chiamava egoismo illuminato. Partenza della Sampdoria in campionato? Con due sconfitte su due non è un buon inizio...".