Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di Genoa, Cagliari e Frosinone, ha detto la sua a Taca La Marca su Radio Musica Television sulla vicenda Gasperini-Gomez:“Gomez è un argomento di cui è difficile parlare, perché Gasperini non è un amico ma un fratello. Non conosco a fondo la situazione. Come allenatore lo ritengo uno dei più bravi in circolazione. So di questo problema e secondo me la società deve intervenire, perché il Papu Gomez è un calciatore forte. I panni sporchi vanno lavati in famiglia: vista l’abilità dell’Atalanta sapranno come risolvere la situazione”.



LEWANDOWSKI- L’ex dirigente dei rossoblù ha poi rivelato un retroscena su Robert Lewandowski: “Mi fu segnalato dal procuratore Berti, andammo a vederlo in Polonia. Era tutto fatto ma poi per vari motivi andò a monte. Il calciatore era venuto a Genova per le visite mediche e per la conoscenza di Gasperini, poi il presidente Preziosi cambiò idea. Lewandowski aveva assistito anche al derby Genoa-Sampdoria quel giorno”.