L'allenatore, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la“La Fiorentina magari pensava di aver qualche punto in più, negli ultimi anni è sempre stgata una sfida fondamentale per andare in Europa. In questo momento è attardata, ma è una squadra che vale. L'anno scorso era andata male a noi”.“Djimsiti ha ricominciato a corricchiare ma se ne saprà di più tra 15-20 giorni, Zapata deve fare un esame per sapere se può ricominciare ad allenarsi, Zappacosta s'è stirato in amichevole giovedì, Demiral è dalla partita con la Roma che non si allenava, ieri l'ha fatto per la prima volta”.“Stavolta dalla sosta per le Nazionali i giocatori sono tornati prima, Malinovskyi e Lookman lavorano da giovedì. L'interruzione del campionato genera sempre incertezze quando si riparte: siamo fortunati a non aver perso giocatori, anche Scalvini e Ruggeri hanno recuperato”.“Le partite dell'anno scorso sono lì da vedere, quello che è successo è evidente. Domani è un'altra partita. Io non faccio lamentele, faccio delle denunce: è diverso. Stavolta ci sono arbitri molto importanti sia in campo che al Var (Irrati e Di Bello, ndr): speriamo non ci siano episodi che alimentino polemiche e che la rivalità si esprima solo in termini di obiettivi”.“Se non prendi gol la difesa ti rende invincibile, ma per vincere devi saper attaccare. E' così da sempre. Quando non prendo gol sono molto sereno: tre in sette partite sono già una cifra significativa. Una base su cui abbiamo costruito i nostri risultati: ora cercheremo di migliorare le capacità realizzative. In casa, vedi pari con la Cremonese, serve una maggiore prolificità”.“Lookman ed Ederson sono giocatori con la capacità di attaccare per trenta-quaranta metri. Il livello tecnico è da alzare e migliorare indipendentemente dai risultati. Bisogna sbagliare meno passaggi, sviluppare meglio il nostro gioco. Essere primi non è casuale: il Napoli e l'Udinese nel sentire comune hanno molta più credibilità di noi, anche se siamo primi”.“Adesso ci sono otto partite consecutive, tutte d'un fiato, senza pause: conta più di tutto la continuità del lavoro. Tutte le concorrenti le affronteranno come se il campionato finisse alla quindicesima, prima dei Mondiali. Non giocare in Europa per me è un dispiacere, perché ti danno più di quanto ti tolgano in termine di energie: il vantaggio sarebbe giocarle”.“Boga? Ci aspettiamo possa fare di più e che abbia le sue occasioni”.