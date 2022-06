Gentile Procuratore,sono un ex calciatore di medio livello, avendo militato tra la Promozione e l'Eccellenza. Oggi faccio lo scout per un Procuratore che ha appena iniziato, fresco di licenza, ma con tanta voglia di fare bene nel calcio. Stiamo battendo tutti i campi di periferia alla ricerca di un Federico Gatti della situazione da lanciare nel professionismo. Ci stiamo, però, accorgendo che già nei dilettanti i calciatori hanno tutti il procuratore! Come è possibile che abbiano il procuratore se non sono ancora calciatori professionisti? (questo è il primo interrogativo). Il secondo potrà sembrare ingenuo, ma chiedo ugualmente: stiamo perdendo il nostro tempo a fare scouting tra i dilettanti? Scout2001(osservatori, direttori sportivi e procuratori sportivi) e non solo susolo perché non appartenenti a blasonati club professionistici; il percorso e la crescita di ogni singolo calciatore non è prevedibile né tantomeno classificabile in rigide previsioni statistiche, per cui - rispondendo alla seconda domanda per niente ingenua -con l'avvertenza che l'osservazione sui calciatori avvenga attraverso corretti parametri di valutazione, quali i tempi di gioco, la tecnica e il carattere.Sotto il profilo giuridico-calcistico - per dare risposta alla prima domanda - va evidenziato chein quanto le collaborazioni tra agenti e calciatori si basano prevalentemente sulla fiducia accordata con "vigorose" strette di mano. Va rilevato, tuttavia, che, in alternativa alle suddette strette di mano che lasciano il tempo che trovano,; questi ultimi cessano automaticamente qualora entro 8 mesi successivi alla sottoscrizione dei mandati stessi il calciatore non acquisisca lo stato di professionista. In pratica, se entro 8 mesi un calciatore non professionista non firma un contratto con i professionisti, il mandato di rappresentanza non sarà più efficace.è un'eccezione o ci sono altri calciatori provenienti dal calcio dilettantistico che potrebbero emulare le sue gesta?