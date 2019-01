"È successo anche a me, sono andato in un contesto piccolo dopo il Milan, a Sion, è così, dopo tre o quattro giorni mi era presa la scimmia e volevo abbandonare, non mi divertivo". Così Rino Gattuso ha commentato la scelta di Higuain di voler fuggire via dal Milan: "Io però ho fatto una bella cosa, mi sono seduto e ho detto che dovevo fare io il passo indietro. Non rompevo le scatole su cosa non andava, nonostante vedessi tutto negativo, poi ho fatto tre o quattro passi indietro, ma bisogna essere bravi, ci possono essere cose non perfette".