Piove sul bagnato in casa Genoa.La notizia arrivata nella tarda serata di ieri dell'appare come una vera e propria mazzata per la squadra rossoblù già alle prese con la, costringendo Alberto Gilardino a inventarsi letteralmente il reparto d'attacco.Due defezioni pesantissime per una squadra che fin qui ha affidato gran parte del proprio potenziale realizzato al duo argentino-islandese. Basti pensare chenelle prime dodici gare di campionato. In pratica due gol su tre sono messi a referto da Gudmundsson o da Retegui. Una percentuale che aumenta ulteriormente se si allarga lo sguardo anche alla Coppa Italia, competizione in cui la coppia ha firmato quattro delle sei reti siglate dai rossoblù nella competizione.. E soprattutto per Gilardino che allo Stirpe dovrà inventarsi qualcosa di importante per sopperire alla doppia assenza. Anche perché chi li ha sostituiti finora non si è dimostrato all'altezza dei compagni. Sia Caleb Ekuban che George Puscas stanno evidenziato limiti evidentissimi in zona gol, mentre Juniorha giocato appena una mezzora scarsa dal suo arrivo a Pegli, peraltro riuscendo comunque a lasciare il segno contro la Roma nella serata del suo debutto. Proprio il brasiliano, finalmente sulla via del recupero, appareun'altra colonna del proprio organico, seppur nel reparto difensivo.Anche, infatti, salterà quasi certamente la sfida con i ciociari, privando Gilardino di un'altra pedina fondamentale del suo scacchiere.