Il Genoa non si è mai opposto alla sua cessione, ma il futuro di Gianlcua Lapadula sembra essere sempre più in maglia rossoblù. Il motivo? Empoli, Spal, Pescara e Frosinone non hanno alcuna intenzione di pareggiare l'ingaggio da 1,1 milioni di euro annui che la punta guadagna al Genoa.