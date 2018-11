Potrebbe durare appena sei mesi l'avventura di Nicola Dalmonte con la maglia del Genoa.



L'attaccante ventunenne prelevato questa estate a parametro zero dopo il fallimento del Cesena non ha infatti mai trovato spazio in stagione fino a ora, se si eccettuano i pochi minuti giocati a inizio settembre nel secondo impegno di campionato contro il Sassuolo.



Alla luce della grande abbondanza di giocatori che il Grifone può vantare nel proprio reparto avanzato, la dirigenza rossoblu potrebbe dunque accogliere le richieste del ragazzo di accasarsi dove avrebbe più opportunità di giocare. D'altronde di interessi nei suoi confronti, soprattutto in Serie B, Dalmonte ne vanta diversi. Ed è proprio in cadetteria, magari in prestito, che potrebbe sistemarsi temporaneamente già nella prossima finestra di mercato.