Non ha ancora debuttato in Serie A eppure Rog Vodisek sta già suscitando le attenzioni di molti estimatori in giro per l'Europa.



Il giovane portiere sloveno del Genoa, prelevato a parametro zero questa estate dall'Olimpia Lubiana, è da tempo considerato come l'erede di Handanovic in patria. E tante sono le società che in passato hanno provato a battere la concorrenza del grifone aggiudicandosene le prestazioni. La prontezza della dirigenza ligure è però riuscita ad avere la meglio su ogni avversario anche se adesso più di un club vorrebbe investire su di lui.



Tra le squadre più interessate c'è la Dinamo Zagabria che avrebbe già presentato un'offerta da un milione e mezzo di euro alla dirigenza rossoblu per assicurarsi l'intero cartellino di Vodisek già a gennaio. La risposta del grifone al momento è stata negativa ma non è da escludere che qualora l'offerta del club croato dovesse alzarsi dalle parti di Villa Rostan non si possa cambiare idea.