Non bastassero le preoccupazioni di una classifica che si è fatta bruttissima e della guerra fredda in essere tra società e tifoseria, a turbare l'avvicinamento del Genoa alla decisiva sfida di sabato con il Cagliari ci si mette anche una rosa ridotta all'osso.



Potrebbero essere infatti addirittura sette i giocatori su cui Cesare Prandelli non potrà fare affidamento contro i sardi. Agli infortunati di lungo corso Hiljemark, Favilli e Sturaro si aggiungerà questa settimana anche lo squalificato Romero, una delle pochissime note liete delle ultime uscite rossoblù.



Ma le defezioni per l'ex commissario tecnico potrebbero non essere finite qui. In dubbio appaiono infatti anche Luca Mazzitelli, Darko Lazovic e Lukas Lerager, tutti alle prese con acciacchi vari che potrebbero comprometterne e la presenza in campo sabato pomeriggio.



In tal caso Prandelli si troverebbe con gli uomini praticamente contati in mezzo al campo. Ennesimo grattacapo di un periodo nerissimo.