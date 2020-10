La prima trasferta del Genoa dopo lo tsunami Covid che lo ha travolto nelle scorse settimane avverrà con modalità del tutto particolari.



La squadra rossoblù, impegnata questa sera al Bentegodi contro il Verona, partirà infatti dal capoluogo ligure quest'oggi non con un pullman, come solito fare, bensì con due autobus. Una procedura insolita, per non dire inedita, dettata dalla prudenza nel cercare evitare nuovi contagi da coronavirus.



L'utilizzo di una doppia Freccia Rossoblù, nome ufficiale del pullman societario, permetterà ai giocatori e ai componenti dello staff di prima squadra di mantenere una maggior distanza tra essi. Una misura altamente prudenziale ma di certo non eccessiva in un momento delicato come quello attuale.



Lo rivela questa mattina Il Secolo XIX.