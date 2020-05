Stefano Sturaro è tornato e non ha intenzione di andarsene.

Lo è dal punto di vista fisico, visto il pieno recupero mostrato dopo i tanti brutti infortuni patiti nel recente passato, ma lo è anche sotto l'aspetto mentale, visto che per lui la maglia del Genoa rappresenta quasi una seconda pelle.



A parlare delle condizioni del centrocampista di Sanremo e del suo futuro è il suo agente, Carlo Volpi. Il procuratore del ragazzo, intervistato da NotizieCalciomercato.eu, ha spiegato come nonostante molte sirene di mercato cerchino di ammaliare il suo assistito, per Sturaro la priorità resti il Grifone: “Stefano è finalmente un giocatore perfettamente recuperato - ha detto Volpi - Ha recuperato la sua condizione ottimale ed è tornato sul taccuino di molti direttori sportivi di Serie A. A Genoa, comunque, si trova bene. E’ la sua seconda casa”.