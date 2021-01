Il Genoa e Kevin Strootman sono sempre più vicini.

Nonostante il centrocampista olandese, atteso per oggi nel capoluogo ligure per sostenere le visite mediche preliminari alla sua firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù almeno fino al termine di questa stagione, non sia ancora arrivato in città, la trattativa tra lui e il Grifone è tutt'altro che saltata.



A ribadire lo stato avanzato dell'operazione è stato nel primo pomeriggio di oggi Andrè Villas Boas, allenatore dell'Olympique Marsiglia, il club in cui attualmente milita Strootman: "Per Kevin siamo in attesa dei documenti - ha dichiarato il tecnico portoghese nella conferenza stampa che precede la gara di Coppa di Francia tra l'Om e il PSG in programma domani - Tra i miei centrocampisti Strootman è quello con il minor numero di minuti giocati. Qui per lui c'è molta concorrenza ma ha chiesto una chance per potersi conquistare l'opportunità di essere convocato per l’Europeo. Così sono arrivate delle offerte e noi le abbiamo ascoltate. Ma se non avremo notizie entro domani, con il PSG verrà convocato regolarmente".



Insomma per il ritorno dell'ex romanista in Serie A pare essere ormai soltanto una questione di dettagli e formalità.