In attesa di affrontarsi in amichevole il prossimo sabato prossimo allo Zini, Genoa e Cremonese si tendono in contatto l'un con l'altro provando a intavolare un possibile scambio di attaccanti.



Se l'interesse dei grigiorossi per Massimo Coda, chiuso in rossoblù dal recente arrivo di Mateo Retegui, è di lunga data la novità è la possibile contropartita tecnica che i lombardi potrebbero mettere sul piatto per arrivare al centravanti campano. Seconda la Gazzetta dello Sport, la proposta cremonese è quella di imbastire uno scambio che preveda l'arrivo al Grifone di David Okereke, 26enne nigeriano con un profondo legame con la Liguria.



Cresciuto nel vivaio della Lavagnese e passato poi allo Spezia, Okereke può giocare sia da prima che da seconda punta, rappresentando una potenziale alternativa sia per Retegui che per il suo compagno d'attacco Gudmundsson. Caratteristica che potrebbe fare molto comodo a mister Gilardino.