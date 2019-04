Nonostante l'ottimo punto conquistato ieri sera al San Paolo di Napoli, non mancano i mugugni in casa Genoa. A creare dissapori è soprattutto l'ennesima decisione arbitrale decretata a sfavore della squadra rossoblù. Nella fattispecie l'espulsione comminata a metà primo tempo a Stefano Sturaro, ritenuta eccessiva da molti componenti della società: "Per noi è stata l'ennesima partita giocata in inferiorità numerica - ha detto il ds ligure Mario Donatelli a fine gara - Ultimamente siamo stati un po' troppo penalizzati, anche se per ora preferisco non commentare ulteriormente per non alimentare altre polemiche".



Un modo signorile per sottolineare l'episodio senza fare troppo clamore. Anche se le proteste del dirigente non sono le sole provenienti dal mondo rossoblù. A fine gara, ad esempio, reclami analoghi sono giunti anche dal dg Perinetti e dal tecnico Prandelli: "Ho rivisto l'episodio di Sturaro - ha detto l'allenatore in conferenza stampa - e credo che se tutti gli interventi a martello fossero puniti con il rosso mi starebbe bene. Il problema è che ciò non accade perché manca uniformità di giudizio. Mercoledì con l'Inter ci hanno cacciato Romero per una trattenuta, oggi invece un episodio identico ad Udine è stato sanzionato solo con l'ammonizione. Così non va".