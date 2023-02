Nel corso della lunga intervista concesso al Secolo XIX in edicola oggi, il regista del Genoa, Milan Badelj, ha parlato anche del cambiato in panchina operato ormai due mesi fa dai rossoblù.



"Con Blessin è successo quello che mi è capitato di vivere altre volte in carriera - ha dichiarato l'esperto centrocampista - A volte succede che le cose non funzionino e non perché la squadra si stacchi dall’allenatore. Semplicemente perché iniziano a non funzionare più. E si arriva all’esonero semplicemente perché è più facile cambiarne uno piuttosto che 25".



Di certo chi è subentrato al tecnico tedesco, ossia Alberto Gilardino, si sta rivelando una scelta azzeccata: "Gilardino si è presentato con l’atteggiamento giusto - ha proseguito Badelj - ha dimostrato di avere la personalità che serve per quel ruolo. E nella personalità ci sono tanti aspetti diversi che fanno parte dell’essere allenatore. È una persona serena e ha la capacità di gestire al meglio sia i momenti positivi sia quelli di m... Si è imposto subito e i risultati sono arrivati. Posso dire che ha le qualità per fare una carriera importante da allenatore".