Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, è intervenuto a Rai Sport dopo il successo sul Lecce in Coppa Italia: "Molto presto per fare valutazioni ma le premesse sono buone, c’è entusiasmo e qualità per fare bene. Il Genoa si prepara al meglio per fare un buon campionato, spero di fare sempre meglio. Calciomercato? Per il bene di tutti è giusto non avere una rosa così ampia: non è mai facile mettere fuori rosa un calciatore. Kouamé ha qualità nobili, assieme a caratteristiche fisiche e tecniche buone. Criscito? Siamo contenti che sia al Grifone, gli altri vedono in lui come si deve giocare. Il Genoa è costruito per giocare alternativamente con il 3-5-2 e 3-4-2-1, l’importante però è mantenere la compattezza di squadra".