Il bilico. L'inizio di stagione complicato del Genoa, con una sola vittoria in cinque partite di campionato, ha messo a serio rischio la posizione di Davide Ballardini. Domenica contro il Sassuolo di Dionisi si gioca la panchina, ma secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com ​la 777 Partners, la nuova proprietà rossoblù, sta già pensando al futuro: nei giorni scorsi ha contattato Gennaro Gattuso, senza squadra dopo l'addio polemico alla Fiorentina. L'ex allenatore di Milan e Napoli ha ascoltato, ringraziato, ma ha scelto di non approfondire, di non iniziare una trattativa. Nei suoi piani, almeno per il momento, non c'è il Genoa.