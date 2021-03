Al termine dell'1-1 contro l'Udinese,ha parlato a Dazn: "Il Genoa ha giocato una buona partita contro una squadra importante per qualità e forza, è sempre un grande merito. Siamo soddisfatti della prestazione"."Ho ottenuto ciò che mi aspettavo, l'idea era non dare riferimenti. I difensori dell'Udinese sono alti 1.90, volevamo attaccare lo spazio. Siamo riusciti a farlo"."Quando difende, l'Udinese sta con tutti i giocatori in 10 metri di campo, è difficile trovare spazio. L'Udinese ha concesso poco o nulla a Inter e Milan, è paragonabile alle più forti del nostro campionato in questo momento"."A un minuto dalla fine abbiamo avuto un'occasione importante, ma valuto la prestazione. Ci sono momenti in cui le cose girano bene e vinci partite che non dovresti vincere e viceversa. L'Udinese non concede nulla, sono bravi e umili. Hanno grandissime qualità"."Se sta bene, è questo qui. Ha il dovere di essere questo giocatore, altrimenti non va bene. Siamo contenti che stia bene, ha una responsabilità: da qui in avanti deve fare altrettanto bene"."E' un giocatore di spessore e di classe, è umile e intelligente, siamo felici di averlo perché fa tutto. Lo fa bene e con serietà"."Con le qualità che ha, deve imparare il mestiere nei movimenti. Non possiamo permetterci di avere Scamacca, un secondo attaccante e un trequartista, dobbiamo trovare equilibri. L'Udinese, ad esempio, gioca con un attaccante e tutti centrocampisti".