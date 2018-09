Così Davide Ballardini ha parlato dopo bla vittoria del suo Genoa contro il Chievo: ”Noi vogliamo sempre a tutti i costi una vittoria. Questa sera il primo tempo del Genoa mi è piaciuto. Siamo stati un po' leziosi, potevamo attaccare meglio gli spazi. Nel secondo tempo siamo stati meno bravi nella gestione della palla e comunque, da squadra, negli errori in disimpegno siamo stati bravi a recuperare la posizione. Gli esterni hanno fatto una buona partita però anche i centrocampisti sono stati bravi, i difensori attenti e gli attaccanti hanno fatto bene la fase difensiva e offensiva. Si è ragionato da squadra contro un avversario lucido e chiaro".





FROSINONE - “E' importante fare una partita da squadra. Se non hai quella fame che devi avere, prendi dei calci nel sedere".





FALLO SU PIATEK - “Anche a me sembrava rigore netto, invece mi hanno detto che in tv si è visto e non era rigore. Piatek è straordinariamente bravo nel gioco. C'è sempre. Non è quell'attaccante che fa gol e pensa solo al gol. Fa tanto per i compagni quando si deve uscire e quando si deve difendere. E' un attaccante moderno e un giocatore con qualità non comuni".





RADU - “Ha confermato quello che noi vediamo nella settimana. Ha fatto bene. Non è una sorpresa. Lo conosciamo bene. Se giocherà? Vediamo".





PANDEV - “E’ uscito molto arrabbiato. E' un campione, bravissimo. Mi piace perché i campioni sono così e lui lo è. Fa capire quanta voglia ci sia di giocare. Se ce l'ha Pandev, che potrebbe averne un po' meno ma sarebbe sbagliato, è uno stimolo per tutti gli altri".