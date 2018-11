Davide Biraschi, difensore del Genoa, parla a Inter Tv prima del match contro l'Inter: "C'è molto rammarico per una partita, quella contro il Milan, che poteva finire in modo diverso. Il calcio riserva anche questi dispiaceri, ma oggi siamo venuti qui con la giusta mentalità: giocheremo la nostra gara, pur sapendo di affrontare una grande squadra. Fisicamente noi stiamo molto bene. Juric rispetto a Ballardini vuole molta aggressività sull'avversario: ci stiamo allenando bene sulla forza delle gambe. Icardi? Sappiamo tutti le sue qualità, ma grandi squadre come l'Inter hanno giocatori che possono far bene prendendo il suo posto"